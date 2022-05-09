На минувшей неделе войска Китайской народной республики в очередной раз провели военные учения рядом с границами Тайваня.

Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Согласно озвученному официальными властями КНР заявлению, военно-морские, а также военно-воздушные силы проводили учения в период с пятницы по воскресенье. Целью мероприятий была проверка, а также улучшение общей боеспособности определенных видов и родов войск Китая.

В свою очередь в Минобороны Тайваня заявили, что в учениях Вооруженных сил Китая принимали участие истребители, бомбардировщики, а также противолодочные самолеты.

Примечательно, что Тайвань тоже проводил на минувшей неделе ракетные и другие учения у юго-восточного и южного побережья, предварительно объявляя об этом.

Насколько известно, власти Китая рассматривают демократический Тайвань в качестве отколовшейся провинции. Однако сам Тайвань считает себя суверенным государством с собственной конституцией, войсками и избранными лидерами. В Китае же предупредили Тайвань, что любого рода попытка добиться независимости будет означать только одно – войну.