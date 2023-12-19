Как информирует «НБН», об этом более детально говорится в материале Reuters.

В материале отмечается, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло почти в полночь с 18 на 19 декабря. По меньшей мере уже известно о 118 погибших. Сотни человек получили повреждения той или иной степени тяжести.

Власти пострадавших провинций активизировали целый комплекс экстренных мер, однако спасательные работы могут оказаться сложными из-за минусовых температур.

Государственные СМИ КНР информируют, что в результате землетрясения без вести пропали два десятка человек.

Только в провинции Ганьсу в результате землетрясения, согласно последним данным насчитывается 105 погибших. Повреждения в этой провинции из-за землетрясения получили 397 человек, из которых 16 человек находятся в критическом состоянии.

В зоне бедствия в настоящее время спасательные работы проводят три тысячи спасателей. Военные и полиция также принимают участие в поисковых работах.

В информационном агентстве также добавили, что температура воздуха в зоне бедствия достигает местами -14 градусов по цельсию. Именно погодные условия стали для спасателей самой большой трудностью в ходе поисковых работ.

Напомним, ранее мы уже писали о землетрясении в Марокко, забравшее жизни более 1300 человек.