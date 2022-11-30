Как информирует «НБН», об инциденте в Телеграм рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. При этом власти не указывают причину, из-за которой произошло ЧП.

Так, известно, что в среду, тридцатого ноября, в Брянской области России начался масштабный пожар. На месте инцидента загорелись резервуары, в которых хранились нефтепродукты. ЧП произошло в регионе, который граничит с Беларусью. Это в ста километрах от Украины.

Утром, в 05:01 чиновник РФ проинформировал, что загорелась нефтебаза, которая расположена в Суражском районе Брянской области. По состоянию на момент сообщения российского чиновника, площадь возгорания достигала 1800 метров квадратных.

Прямач речь российского губернатора:

«К тушению пожара было привлечено порядка восьмидесяти человек и три десятка единиц техники, в частности и пожарный поезд. Дополнительно туда была направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Брянской области. Сведений о пострадавших не поступало».

Спустя три часа после сообщения Богомаза, пропагандистское информагентство ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, проинформировало, что площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. А еще через двенадцать минут губернатор сообщил, что площадь пожара локализована.

В свою очередь украинский журналист Андрей Цаплиенко в Телеграм опубликовал видео с места инцидента на нефтебазе в Брянской области. Он же написал, что пропагандисты России утверждают, что причиной пожара стало то, что на нефтебазу с беспилотника была сброшена взрывчатка.

Ранее сообщалось о пожаре в военной части в Брянской области.