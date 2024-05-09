Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что накануне «инаугурации» бессменный лидер россиян Владимир Путин обсуждал возможность изменения присяги президента, информирует «НБН».

Сообщается, что кремлевский диктатор в тексте присяги, где идет речь о защите целостности государства, хотел добавить тезис о «расширении территорий» страны-агрессора.

Отговорил главу Кремля от внесения изменений в президентскую присягу первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко. Чиновник обосновал это тем, что Москве и так пришлось приложить немало усилий, чтобы договориться о присутствии представителей европейских государств на «инаугурации».

После недолгой дискуссии Путин согласился с доводами Кириенко и решил не делать скандальное заявление.

Напомним, что сегодня, 9 мая, лидер россиян выступил на Красной площади в Москве. В своей речи кремлевский диктатор набросился с обвинениями на Запад и пригрозил ядерным оружием.