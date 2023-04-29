Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российский телеграм-канал «Курский Бомонд«.

В источнике говорится о том, что сегодня, 29 апреля 2023 года, на территории Курской области был зафиксирован мощный взрыв. Сообщается о “прилете”.

Также в телеграм-каналах пишут о том, что взрывы прозвучали в Глушковском районе Курской области. Большое количество российских телеграм-каналов активно распространяют видео о «прилете». Местные жители в свою очередь также подтверждают данную информацию и покидают место происшествия.

На данный момент известно, что местные власти не стали подтверждать информацию, касательно взрывов на территории Курской области. Также нам неизвестно, есть ли пострадавшие в результате “прилета” по территории Курской области.

Стоит упомянуть, что ранее мы писали о масштабном пожаре в Севастополе.