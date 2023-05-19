В интервью Sky News премьер-министр Соединенного Королевства сообщил, что Великобритания и западные партнеры Киева непоколебимы в своей решимости продолжать поддерживать украинцев в войне с РФ, информирует «НБН».

По словам Сунака, страна-агрессор должна знать, что Британия и другие союзники намерены поддерживать Украину не только здесь и сейчас, но и в долгосрочной перспективе предоставлять ей все необходимые ресурсы для защиты от вооруженной агрессии РФ.

Глава британского правительства с отдельным посланием обратился лично к российскому президенту-агрессору: «Мы никуда не уйдем».

Отметим, что на днях глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москву возмущает то, что партнеры Киева поставляют Украине дальнобойные ракеты и планируют предоставить современные боевые самолеты. Дипломат пожаловался, что Запад намерен «добить» его страну.