В интервью пропагандистскому телеканалу «Царьград» глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора пожаловался на то, что Запад «нагнетает» ситуацию в Украине, чтобы «добить» РФ, информирует «НБН».

По словам российского дипломата, западные лидеры «с пеной у рта повторяют заклинания» о предоставлении большей военной помощи соседнему государству.

Лавров отметил, что Москву возмущает получение Украиной дальнобойных ракет и перспектива передачи ей современных истребителей в ближайшем будущем. Также не радуют российское руководство призывы на Западе «добить» агрессивную страну.

Глава МИД РФ заявил, что, если западные политики «задирают планку» в противостоянии с Россией, они «должны ожидать соответствующей реакции» по «законам физики и военного времени».

Ранее в Кремле отреагировали на намерении Великобритании предоставить Украине новый пакет военной помощи. Спикер Путина Дмитрий Песков пригрозил «последствиями» поставок оружия ВСУ.