Как сообщает «НБН«, об этом на брифинге заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, решение Вашингтона касаемо помощи в сфере безопасности основано на потребностях Украины. Украинская армия, отметил чиновник, сейчас нуждается в артиллерии, чтобы поддерживать свои оборонительные операции.

Салливан добавил, что Вооруженным силам нужна артиллерия для проведения своих оборонительных и наступательных операций. Украина каждый день «производит «тысячи выстрелов в день».

Напомним, ранее в ООН выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов.