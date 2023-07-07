Во время брифинга спикер Офиса ООН по правам человека высказалась об информации о возможных поставках кассетных боеприпасов Америкой в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Представитель ведомства заявила, что такие снаряды продолжат калечить и убивать людей через долгое время после завершения боевых действий, поэтому нужно немедленно прекратить использование такого вооружения.

В Офисе ООН по правам человека призвали Украину и государство-террориста присоединиться к Конвенции о кассетных боеприпасах. Международный договор предусматривает запрет на производство, использование и передачу определенных типов обычных кассетных снарядов.

Напомним, в пятницу, 7 июля, американское издание сообщило, что якобы глава США Джо Байден одобрил отправку кассетных боеприпасов для украинской армии.