Заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател высказался о «щедрой» инициативе главы Российской Федерации для африканских стран, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам американского чиновника, обещания кремлевского диктатора безвозмездно передать шести государствам Африки зерно – лишь слова, громче которых должны говорить соответствующие действия, учитывая глобальную угрозу продовольственной безопасности из-за срыва Москвой «зерновой сделки».

Напомним, что во время экономического форума «Россия-Африка» президент-агрессор заявил, что Кремль готов обеспечить зерном шесть стран континента, также пообещав бесплатную доставку продукции. Помимо этого, Путин традиционно пожаловался на Украину и Запад.