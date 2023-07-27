На экономическом форуме «Россия-Африка» глава Кремля объявил, что Москва в ближайшие 3-4 месяца готова передать по 25-50 тысяч тонн зерна ЦАР, Мали, Сомали, Зимбабве, Эритрее и Буркина-Фасо. В качестве бонуса РФ пообещала африканским странам бесплатную доставку продукции.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Диктатор, который сорвал «зерновое соглашение», обвинил западные государства в том, что они «создали препятствия» для поставок продукции, большая часть которой якобы была отправлена в страны с высоким доходом.

Лидер россиян пожаловался, что в рамках «зерновой сделки» условия Москвы не выполнялись, в частности, Запад не вывел из-под санкций экспорт удобрений и зерна РФ на мировой рынок, а также якобы мешал Кремлю бесплатно передавать бедным государствам минеральные удобрения.

Напомним, что накануне президент-агрессор опубликовал статью о выходе России из «зерновой сделки». В Институте изучения войны объяснили, какие цели Кремля обозначил диктатор.