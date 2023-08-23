В статье для российского пропагандистского издания «Аргументы и факты» соратник Путина заявил, что в стране-агрессоре «все еще популярна» идея «присоединения» к РФ Южной Осетии и Абхазии, информирует «НБН».

По словам бывшего президента России, Кремль аннексирует оккупированные грузинские территории, если «для этого будут веские причины».

Скандальный политик обвинил Запад в создании напряженности вокруг Грузии, поднимая вопрос возможного членства государства в Североатлантическом Альянсе. Медведев отметил, что РФ не будет ждать, когда ее опасения «будут более близки к реальности».

Ранее соратник Путина заявил, что российские оккупанты «не дают разгореться ядерному пожару». В Белом доме отреагировали на угрозы Медведева нажать «красную кнопку».