В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на CNN, согласно заявлению представителя Совета национальной безопасности при Белом доме, угрозы применения ядерного оружия Дмитрием Медведевым являются безответственной и безрассудной риторикой.

Он подчеркнул, что Вашингтон еще ни одного раза не наблюдал ни единого признака того, что Российская Федерация может прибегнуть к применению ядерного оружия.

Согласно его словам, использование ядерного оружия на территории Украины, или же в любом другом месте было бы катастрофой для всего мирового сообщества и имело бы весьма серьезные последствия для государства-агрессора.

Соединенные Штаты Америки, по словам представителя Совета национальной безопасности США при Белом доме, очень тщательно следят за всем тем, что происходит. Однако пока что нет ни единственной причины для корректировки ядерной позиции государства.

Напомним, ранее Медведев отличился абсурдным заявлением о «миссии» оккупантов, которые не дают разгореться ядерному пожару.