В интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону венгерский премьер-министр назвал «недоразумением» и «ложью» заявления о победе Украины. По словам Орбана, путинская армия имеет количественный ресурс, поэтому «не может быть и речи» о триумфе ВСУ, информирует «НБН».

По словам главы правительства Венгрии, он якобы глубоко симпатизирует Украине, но не верит в ее победу. Одиозный политик заявил, что россияне «никогда не сдадутся», «сохранят и защитят свою страну», а также не станут ликвидировать кремлевского диктатора Владимира Путина.

Орбан убежден, что чем больше военной помощи Киев получит от Запада, тем больше оружия произведет страна-агрессор. Он добавил, что с Москвой нужно договориться о новой архитектуре безопасности, которая обеспечит безопасность и суверенитет Украины, но не интеграцию в Альянс.

В очередной раз премьер-министр отметил, что есть угроза прямой войны Запада и РФ, если одно из государств отправит свои войска.

Ранее венгерский политик оскандалился заявлением о «несуверенной» Украине, на что ответили в ОПУ.