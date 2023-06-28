В своем микроблоге в Twitter представитель Офиса Зеленского резко ответил на заявление главы правительства Венгрии о том, что «Украина больше не суверенное государство», информирует «НБН».

По словам советника руководителя ОПУ, венгерскому премьеру пора осознать, что наша страна, которая 16 месяцев яростно защищает свою свободу и будущее, успешно противостоит «империи» с замашками серийного убийцы, является абсолютно субъектной и суверенной в своей политике.

Подоляк поставил под сомнение субъектность самого венгерского политика, который открыто унижает европейские ценности и использует пропагандистскую риторику Кремля.

Чиновник отметил, что глава правительства Венгрии не уважает свою страну, ведь втаптывает ее репутацию в «историческую грязь».

Напомним, Орбан признался, что не считает военным преступником лидера россиян. Глава правительства Венгрии считает, что разговоры об аресте диктатора якобы могут навредить перемирию Киева и Москвы.