Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не хочет исключения государства-террориста из Совбеза ООН и лишения россиян права вето.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Rundschau.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, она объясняла соответствующую позицию властей ФРГ украинским собеседникам. При этом дипломат раскритиковала РФ за злоупотребление правом вето.

Бербок отметила, что в этом органе ООН нужно провести реформы, однако стоит понимать, что это не произойдет завтра.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленским назвал обидным то, что для российских террористов по-прежнему есть место в Совбезе ООН.