В понедельник вечером, 9 октября, ставленник Кремля в Чечне опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение. Кадыров обвинил Запад в нанесении ударов по сектору Газа, призвав лидеров мусульманских государств создать коалицию, чтобы влиять на США и Европу, информирует «НБН».

Главный чеченский боевик заявил, что он поддерживает Палестину. Ставленник Кремля пожаловался, что когда-то его «мирная» делегация в Израиле якобы испытала попытки неприкрытой провокации.

Соратник Путина призвал прекратить «любые формы нагнетания обстановки» и заверил, что чеченские «миротворцы» в случае необходимости готовы прийти на помощь ХАМАСу, чтобы «остановить боевые действия» и «навести порядок».

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил о готовности Анкары выступить посредником между Израилем и ХАМАСом.