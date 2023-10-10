После заседания правительства в Анкаре турецкий лидер заявил, что его страна готова к «любому виду посредничества» между Израилем и ХАМАСом, в частности в вопросе обмена пленными.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам Эрдогана, Анкара продолжает свои интенсивные дипломатические контакты ради достижения мира между Израилем и Палестиной. Политик призвал Иерусалим перестать наносить удары по Сектору Газа, а террористов – прекратить атаковать гражданское население.

Глава Турции считает, что этикет и мораль «присутствуют даже в войне», что обязаны соблюдать обе стороны. Президент добавил, что «в справедливом мире нет проигравших».

Ранее ХАМАС заявил, что будет казнить заложников и публиковать соответствующие кадры в Сети, если Израиль продолжит обстреливать Сектор Газа.