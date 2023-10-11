Глава датского оборонного ведомства рассказал, что первые американские боевые самолеты Дания должна отправить Киеву уже в первом квартале следующего года, информирует «НБН» со ссылкой на teletrader.com.

По словам министра, в Копенгагене ожидают, что уже в марте или апреле 2024 года Украина получит от Дании первую партию истребителей F-16.

Поульсен отметил, что на обучение пилотов уйдет определенное время и предстоит большая работа, чтобы украинцы смогли использовать западную авиацию.

Напомним, что также Бельгия намерена передать Киеву свои F-16. В Министерстве обороны страны высказались о сроках отправки истребителей Украине.