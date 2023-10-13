Как информирует «НБН», об этом Столтенберг рассказал в интервью Deutsche Welle.

Так, согласно его словам, на последней встрече в формате «Рамштайн», государства Североатлнатического Альянса сделали заявление о том, что они впечатлены жерстокостью атаки ХАМАС на Израиль. Однако даже это не подорвет возможноть НАТО поддерживать Украину.

Дословно из заявления Столтенберга:

Это демонстрируется не только на словах, но и на деле.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал следующие пакеты помощи для Украины.