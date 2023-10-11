О том, что наша страна может рассчитывать на получение нескольких новых пакетов военной поддержки, и первый из них, на несколько сот миллионов долларов, направит США, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина, прозвучавшее на открытии 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайна»), и опубликованное в «Европейской правде».

По словам Остина, он с гордостью объявляет о предоставлении США нового пакета помощи по безопасности для Украины, с суммарной стоимостью в 200 млн долларов, в который войдут боеприпасы для средств ПВО, снаряды и ракеты, высокоточные управляемые авиабомбы, различное противотанковое оружие, а также аппаратура, необходимая для подавления российских беспилотников.

Кроме того, глава Минобороны США подчеркнул — вскоре еще целый ряд стран-партнеров Украины должны объявить об аналогичных пакетах поддержки.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Бельгии назвали сроки поставок истребителей F-16 в Украину.