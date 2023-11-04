О том, что соответствующие поправки к нормам законодательства, касающихся пребывания граждан иных государств в Германии, приняли 1-го ноября текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на материал Deutsche Welle.

В частности, лицам с отсроченной депортацией из Германии, будет выдаваться разрешение на трудоустройство, а ограничение на работу для беженцев, остающихся в пунктах первичного приема мигрантов, снимут на протяжении полугода (ранее было 9 месяцев). Кроме того, внесут изменения в положение касательно финальной даты для трудовых отношений, как фактора, влияющего на получение разрешения на пребывание — такая опция в долгосрочной перспективе станет доступна всем, кто въехал в ФРГ до конца прошлого года.

Также, рассматривается вопрос о трудоустройстве украинцев, которые предпочли переехать в Германию после полномасштабного вторжения РФ: для интенсификации интеграции десятков тысяч граждан нашей страны на рынке труда ФРГ, будут ослаблены запросы к знанию немецкого языка с одновременным предложением дополнительного обучения.

Предполагается, что все вышеописанные нововведения вызваны тем, что из более 1 млн украинцев, выехавших в Германию, трудоспособными являются 52 процента (заняты около 196 700 человек, но не менее 42 000 из них устроены на работах, с которых не уплачиваются взносы на соцстрахование).

Ранее мы писали о том, сколько средств из соцпособий могут сэкономить украинские беженцы в Польше и Германии.