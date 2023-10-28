О том, какие суммы денег экономят наши соотечественники в вышеуказанных странах, пишет «НБН», ссылаясь на данные соцопроса, проведенного миграционной платформой EWL среди 400 совершеннолетних граждан Украины, прибывших в Польшу после полномасштабного вторжения РФ, а потом переехавших в Германию.

Как стало известно, на территории Германии удалось трудоустроиться 28 процентам украинских беженцев (в течение последнего года из Польши переехало не менее 410 000 украинцев). Доминирующая часть таких приезжих накапливает около 500 евро/ежемесячно, уже после оплаты абсолютно всех расходов на жизнь, и лишь каждый пятый откладывает от 100 до 300 евро.

При этом, в Польше у украинских беженцев возможностей сэкономить гораздо меньше (в 4,5 раза), чем в Германии, — скопить удается не более 111 евро/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что посол Нидерландов объяснил, почему 100 000 украинских беженцев из его страны должны поскорее вернуться домой.