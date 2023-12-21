Венгерский премьер-министр высказался о недавней короткой встрече с главой Украины в Буэнос-Айресе. Как объяснил Орбан, его и Зеленского друг к другу «принес ветер» на полях инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на венгерское издание Blikk.

По словам одиозного политика, он принял приглашение украинского лидера обсудить отношения между двумя странами. По словам главы правительства Венгрии, на переговорах они также смогут поговорить о делах Европейского Союза.

Напомним, что Орбан заблокировал выделение Евросоюзом финансирования для Украины на пять лет в размере 50 миллиардов евро из бюджета организации. В то же время премьер-министр рассказал, как страны ЕС могут передать необходимые Киеву средства, игнорируя позицию Будапешта.