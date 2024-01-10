Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, об этом говорится в заявлении постоянного представителя Южной Кореи в Организации объединенных наций Хвана Чжуна Кука. Северная Корея использует Украину в качестве полигона для испытания своих ракет в боевых условиях

В том числе, он напомнил, что баллистические ракеты малой дальности, которые Северная Корея передала Вооруженным силам Российской Федерации, уже начали запускать по украинской территории. В частности, это было в декабре 2023-го и январе 2024-го годов.

Согласно словам дипломата, Южная Корея однозначно осуждает такого рода поставки вооружения и атаки.

Дословно из заявления постоянного представителя Южной Кореи в ООН:

Северная Корея начала использовать Украину в качестве испытательного полигона для собственных ракет, способных нести ядерный заряд. А осуществляет она это путем экспорта своих ракет России, которая ведет войну на территории Украинского государства. Все это ничто иное, как пренебрежение территориальной целостностью Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что у Кирилла Буданова прокомментировали информацию об отправке Россией на фронт «батальона из украинских военнопленных».