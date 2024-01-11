Во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским эстонский президент заявил, что на Западе во время неформальных встреч говорят о перемирии в российско-украинской войне, чтобы узнать настроения, информирует «НБН».

Карис подчеркнул, что Таллин придерживается такого же мнения, что и Киев: мир в Украине наступит тогда, когда она одержит победу в войне против российских оккупантов.

Президент убежден, что давление относительно проведения переговоров между Киевом и Москвой не принесет результатов, пока в Европе и за ее пределами будет единство союзников.

Политик отметил, что есть группы интересов, которые добиваются раскола между партнерами Украины, и нельзя позволить таким странам достичь своей цели.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, зачем руководство РФ сигнализирует о готовности к переговорам с Киевом.