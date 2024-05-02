Макрон в интервью изданию The Economist объяснил, что когда он говорил, что «Европа может умереть», то подразумевал слова писателя Поля Валери. Французский эссеист после Второй мировой войны сказал: «отныне мы знаем, что наши цивилизации смертны», информирует «НБН».

По словам президента, Европа не является самым безопасным регионом на планете, ведь на ее территорию возвращается высокоинтенсивная война. Если сравнить ее с США или КНР, она вложила намного меньше в свою безопасность и оборону.

Французский лидер считает, что Европе, которая на момент начала полномасштабного вторжения армии Путина в Украину зависела от российского газа, также важно укрепить свой суверенитет в сфере экономики и технологий.

Кроме того, как отметил глава государства, для Европы существует риск внутренней несогласованности и нарушения функционирования демократий.

Представитель Парижа считает, что эти проблемы в регионе в последние годы сильно обострились и, европейские страны, к сожалению, робко начали реагировать на это, а иногда и слишком поздно.

Напомним, Макрон призвал Украину и РФ к олимпийскому перемирию. Президент Владимир Зеленский прокомментировал инициативу французского лидера.