Российский Telegram-канал Don Mash, ссылаясь на слова очевидцев, сообщил, что в Шахтах услышали взрыв на полиэфирном заводе «Авангард», после чего там начался пожар. Кадры густого черного дыма на предприятии опубликовали в Сети, информирует «НБН».

Позже Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в правительстве Ростовской области, заявил, что, взрыв произошел в цеху по производству FPV-дронов, которые предприятие продавало для оккупационной армии.

Собеседник в МВД РФ заявил, что рассматривается версия о подрыве цеха. Известно, что в результате «бавовны» завод потерял более 200 готовых и почти готовых ударных БПЛА.

Напомним, 16 января беспилотники атаковали Воронеж. РосСМИ рассказали о жалобах губернатора региона на ослабление ПВО области, из которой забрали соответствующие системы для Москвы и Крыма.