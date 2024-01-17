Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что после удара дронов по Воронежу 16 января губернатор региона Александр Гусев отправил срочное обращение к президенту и главе Минобороны РФ. Чиновник призвал Путина и Шойгу усилить ПВО области, информирует «НБН».

В обращении Гусев пожаловался на то, что руководство Москвы и «власти» Крыма весь 2023 год забирали у региона системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Сначала часть РЭБ и ПВО понадобилась столице, потом временно захваченному полуострову и Севастополю.

Губернатор уточнил, что несколько комплексов ПВО увезли в Москву буквально несколько дней назад. Путинский чиновник просит президента и министра обороны срочно усилить противовоздушную оборону Воронежской области.

Источник из Минобороны отметил, что в ведомстве ознакомились с обращением Гусева, однако не знают, где взять дополнительные установки ПВО для региона. Возможно Воронеж получит системы из столицы и Московской области, если мэр Сергей Собянин не устроит скандал.

Напомним, СМИ рассказали, какой объект был целью для удара дронов в Воронеже во время атаки 16 января.