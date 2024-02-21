Заместитель пресс-секретаря Пентагона во время брифинга назвала вывод украинских войск из Авдеевки «стратегическим шагом», который направлен на сохранение артиллерии и боеприпасов, информирует «НБН».

По словам представителя Минобороны США, украинцы ведут критическую борьбу за свою жизнь и страну, поэтому финансирование Киеву нужно немедленно. Она отметила, что защитники ежедневно прилагают чрезвычайные усилия для удержания каждого клочка территории.

Сингх подчеркнула, что Пентагон не сможет передавать важное вооружение для ВСУ, если не получит финансирование от Палаты представителей. Вашингтон сможет организовать скорую отправку новых пакетов военной помощи Киеву, как только Конгресс США примет соответствующий законопроект.

Ранее глава государства Владимир Зеленский прокомментировал выход Сил обороны из Авдеевки. По словам украинского лидера, Джо Байден признает, что ВСУ пришлось покинуть город из-за недостаточной помощи Запада, в частности США.