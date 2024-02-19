Во время общения с представителями СМИ на Мюнхенской конференции по безопасности президент объяснил, что подразделения Сил обороны пришлось выводить из Авдеевки, поскольку защитникам не хватало ресурсов для сдерживания врага, информирует «НБН».

По словам гаранта, эта ситуация – результат ослабления военной помощи нашей стране по стороны Запада, в частности США. Зеленский отметил, что американский лидер Джо Байден признал это.

Командование ВСУ приняло взвешенное решение вывести войска из Авдеевки, чтобы сохранить жизнь нашим защитникам.

Глава государства заверил, что Украина все вернет и ничего не отдаст российским убийцам. Зеленский добавил, что в этом нужно быть уверенными ежедневно, и тогда будет победа.

Напомним, в Администрации Байдена заявили, что Силы обороны были вынуждены выйти из Авдеевки, так как им не хватало боеприпасов. Накануне защитникам приходилось нормировать снаряды из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса США.

Как сообщалось, в ВСУ назвали суммарные потери ВС РФ за все время штурмов Авдеевки.