Как информирует «НБН», об этом говорится в материале издания Bild.

Помимо того, также известно о том, что без вести исчезла мать убитой украинки и ее 5-недельная дочь.

В материале издания, со ссылкой на сообщение местной полиции, говорится следующее:

Тело Риты нашел на берегу Рейна прохожий. На теле погибшей наблюдаются следы насилия. Дочь Риты и ее 51-летняя мать — Марина Стеценко, пропали без вести. Их ищут уже три дня. Мать убитой считается основным свидетелем.

Известно также, что поисками новорожденной и ее бабушки занимаются одновреме шестьдесят правоохранителей. Известно, что раньше всех трех украинок разместили в доме для беженцев в районе Рейн-Неккар.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Польше продлили на 12 месяцев временную защиту украинцев.