О том, что соседнее государство вовсе не продлевало временную защиту украинцев, прибывших в поисках убежища вследствие полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт посольства Украины в Польше.

В частности, украинцы, получившие временную защиту в Польше на основе Спецзакона от 12-го марта 2022-го года, то есть располагающие номером PESEL со статусом UKR, смогут находиться на польской территории пока лишь до 4-го марта этого года.

Кроме того, в соответствии с информацией, обнародованной 16-го января на официальном сайте «Управления по делам иностранцев Польши», расширение срока действия справок по пользованию временной защитой (не PESEL-UKR), вовсе не означает увеличение времени действия временной защиты беженцев, имеющих PESEL-UKR.

Таким образом, вышеописанное продление, затрагивает только граждан третьих стран, на момент полномасштабной агрессии РФ на легальной основе проживающих в Украине, и прибывших в Польшу, скрываясь от войны.

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