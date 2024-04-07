О том, что этот приграничный регион страны-агрессора якобы снова подвергся атаке украинских ударных беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По словам Гладкова, «воздушное нападение» воскресной ночью было задокументировано на территориях Шебекинского и Грайворонского городских округов/районов области. В частности, один из пожаров вспыхнул в поселке Ленинское (Шебекинский район), якобы из-за сброса взрывного устройства с БПЛА на кровлю частного жилого домовладения.

Также, в селе Дроновка этого же городского округа, вследствие удара FPV-беспилотников, полностью сгорели два автотранспортных средства.

Помимо всего вышеописанного, зафиксированы повреждения у газопровода, которые должны ликвидировать местные оперативные и аварийные службы.

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал о раненых горожанах из-за ночных ударов «Шахедами» по Харькову 7 апреля.