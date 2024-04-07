О том, что этой воскресной ночью, 7 апреля, захватчики неоднократно наносили удары по Харькову, применив указанные российско-иранские дроны-камикадзе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы местной областной военной администрации Олега Синегубова.

По словам Синегубова, первый раз «вторая армия мира» ударила по Харькова около 12 часов 50 минут ночи — атакой беспилотников повреждено частное домовладение. Кроме того, из-за этой атаки пострадали несколько мирных жителей: 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения, а также 64-летняя женщина и 87-летний мужчина, которым своевременно оказали медицинскую помощь на месте инцидента.

Ближе к 1 часу 40 минутам этой же ночи, «освободители» повторно ударили «Геранями-2/Шахедами» по территориям Лозовского и Харьковского районов, и, с частью, в этот раз обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали о том, что Синегубов называл количество раненых и погибших после обстрела Харькова 6 апреля.