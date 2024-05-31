Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что КНР отказалась от участия в Глобальном саммите мира по завершению войны в Украине. Пекин получил приглашение на мероприятие в Швейцарии, однако отклонил его.

По данным журналистов, Китай отказался отправлять своих представителей на саммит, поскольку на него не пригласили Российскую Федерацию, информирует «НБН».

Руководство КНР на этой неделе сообщило дипломатам, что условия присутствия на мероприятии – признание саммита Киевом и Москвой, равное участие двух стран, а также справедливое обсуждение всех предложений.

Ранее американское издание Politico заявляло, что главный дипломат Китая Ван И может проигнорировать Глобальный саммит мира. Руководитель МИД хочет принять участие во встрече БРИКС, организованной Кремлем, которая состоится в тот же период, что и мероприятие по завершению войны в Украине.

Как сообщали журналисты, из-за отсутствия приглашения для РФ на Глобальном саммите мира не хочет присутствовать и президент Бразилии.