Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.



Как отметил Владимир Зеленский, из-за негативного влияния пандемии коронавируса, руководство страны вынуждено соответствовать новым мерам, основанным на опыте других государств. Среди этих мер — обязательная ковид-вакцинация для работников определенных профессий, которые имеют самый высокий риск заражения и распространения вируса.



В петиции указано, что обязательная вакцинация нарушает конституционные права граждан, на что в ОПУ парировали, что именно отказ от вакцинации во время пандемии является угрозой для жизни украинцев:



«Лица виновные в нарушении законодательства о защите населения от инфекционных заболеваний, должны отвечать по ст. 41 ЗУ «О защите населения от инфекционных заболеваний»».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.