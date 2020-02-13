Перестановки в верхушке РФ: поменяется ли курс Кремля в отношении Украины?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что бывший вице-премьер Дмитрий Козак, который в правительстве Дмитрия Медведева, кроме топливно-энергетического комплекса, занимался еще и Крымом, а 24 января назначен заместителем главы администрации президента РФ, «занимается и в дальнейшем будет заниматься на своей новой должности украинскими делами». Официального распределения обязанностей нового сотрудника Кремля, впрочем, до сих пор нет. Не уволен еще и помощник президента Владислав Сурков, который отвечал до Козака за украинское направление. Так меняет ли Москва свой курс в отношении Украины?

Козак и Ермак — новые участники переговоров

В последнее время российская и украинская политика все чаще синхронизируются несмотря на то, что пока не удается добиться даже полноценного прекращения огня на Донбассе, где почти ежедневно гибнут люди. Особенно это заметно после встречи в «нормандском формате», во время которой Владимир Зеленский и Владимир Путин провели и двусторонние переговоры.

Масштабы, правда, не совсем можно сравнивать. Дмитрий Козак, к которому постепенно переходила от Владислава Суркова роль главного переговорщика с Украиной в 2019 году, занял пост заместителя главы президентской администрации. Его визави на этих переговорах Андрей Ермак возглавил Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Курс Кремля не меняется?

В Москве пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что вообще не идет речь о какой-либо смене курса в отношении Украины в связи с кадровыми перестановками и перераспределением обязанностей в кремлевской администрации. Только ближайший соратник Суркова, политтехнолог Алексей Чеснаков утверждает, что его патрон подал заявление об увольнении с госслужбы из-за определенной «смены курса».

В Киеве слышно гораздо более оптимистичные заявления. Сам Зеленский уверен в желании России договариваться по Донбассу. Уже в конце 2020-го он надеется провести демократические выборы на ныне неподконтрольных Киеву территориях. Новый руководитель его Офиса считает, что Донбасс — главная тема для украинской власти. Председатель фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает возможности «разменять» Донецк и Луганск на возобновление поставок пресной воды в Крым с материковой Украиной, как это было до аннексии.

Очевидный дисбаланс даже на уровне публичных заявлений. Разумеется, я не могу исключать, что в неформальной обстановке московские переговорщики обещают украинским руководителям гораздо больше, чем в своих публичных комментариях. Предполагаю, что глаза Владимира Путина, в которые заглянул Владимир Зеленский во время встречи в Париже, действительно обещали Донбасс, любовь и мир. Но обещанного, как известно, ждут три года, а на четвертый забывают.

Сурков на запасном пути

Дмитрий Козак, конечно, хороший проектный менеджер и переговорщик. Европейские дипломаты отзываются о нем в положительных тонах после того, как он был ключевым переговорщиком с российской стороны во время международной российско-американо-европейской дипломатической спецоперации по освобождению Молдовы от неформального владычества олигарха Влада Плахотнюка.

Впрочем, Кремлю иногда стоит верить на слово. Нет оснований не доверять Дмитрию Пескову, когда он говорит, что днепровскую воду для Крыма нельзя обменять на Донбасс, потому что это украинский регион и внутренняя проблема Украины, а полуостров Россия считает своим. Стоит поверить Пескову и когда он говорит о том, что изменения курса в отношении Украины не будет.

Не надо спешить праздновать отставку Владислава Суркова. Его никто не увольнял. Он со своими жесткими подходами и связями с полевыми командирами на Донбассе никуда пока не пошел. И даже если его уволят, все понимают, что должность в России — это часто формальность.

Поэтому Сурков — тот самый бронепоезд, который сейчас поставили на запасной путь. Но «мирные люди», которые управляют российской внешней политикой, а это, по словам главы МИД Сергея Лаврова, лично Владимир Путин, всегда готовы от переговоров перейти к войне как «продолжению политики другими средствами». Чаще всего они сочетают оба метода, как в отношениях с Украиной, Грузией, в Ливии и Сирии, да мало ли где еще.

Казак — новый куратор по вопросам Украины

Так что же можно сейчас точно констатировать? Кремль отказался от стратегии «раздробления» Украины и создания марионеточной «Новороссии». Но курс не меняется, а следовательно, задача вернуть соседнее государство в сферу своего влияния остается.

Это можно назвать программой «Малороссия». Козак после нового назначения фактически объединяет в своих руках теперь все темы на украинском направлении: Крым, минские переговоры, «нормандский формат». А как бывший куратор ТЭК в правительстве — уголь и газ, и, конечно, Донбасс, который с этим рифмуется.

Кремль явно видит его как своеобразного интегратора или даже протектора Украины. Ну а удастся ли реализовать этот кремлевский «новый курс» к старым целям, зависит, очевидно, от Владимира Зеленского, его команды и их понимания национальных интересов своей страны.

Источник — DW