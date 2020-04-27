Решение об отставке руководителей Государственной налоговой службы и Таможенной службы Сергея Верланова и Максима Нефьодова не выглядело бы таким анекдотом, если бы требование об их отставке не было бы одним из главных объяснений целесообразности отставки министра финансов Игоря Уманского, назначенного на эту должность за несколько недель до своего собственного увольнения и отправленного в отставку за несколько недель до увольнения тех, кого он пытался уволить. Впрочем, теперь Уманский — советник неформального вице-президента страны Андрея Ермака, а к Нефьодову приходят с обысками.

Из этого можно сделать простые выводы. Первый — во власти продолжается кадровая чехарда, обусловленная неспособностью как главы государства, так и представителей его окружения к выработке критериев отбора профессионалов и неуважением к процедуре, без которой любое государство превращается в посмешище.

Второй — даже те приспособленцы в профессиональной среде, которые восприняли избрание Зеленского в качестве политического лифта, не могут не заметить, что никакого лифта нет. А есть пол, на котором о любого из них с удовольствием вытрут ноги. И это касается всех — и тех, кого уже выгнали, и тех, кого скоро выгонят.

И третий — нет никакого кризиса управления государством. Потому что нет управления.

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