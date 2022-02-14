Если осенью прошлого года стоимость товаров первой необходимости росла в среднем на 1,1% в месяц, то в январе 2022 года цены на базовые продукты выросли сразу на 2,5%. Параллельно «Страна.ua» провела опрос среди жителей столицы, из результатов которого стало ясно, что средний чек киевлян в супермаркете также значительно подорожал и составляет 300-400 гривен на семью.

Такая неутешительная статистика отображает реальное положение дел на фоне многочисленных заявлений западных СМИ о скором вторжении России в Украину. Так, представители экспертного сообщества отмечают устойчивую взаимосвязь между дефицитом дешевых товаров первой необходимости на магазинных прилавках и циркулированием слухов о войне с Россией, которые вызывают панические настроения среди сограждан.

Действительно, в условиях напряженной геополитической ситуации на украино-российской границе настроения в Киеве за последние дни значительно ухудшились. Бывший украинский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности сообщил британской газете «Гардиан», что, если в январе его знакомые относились с безразличием к возможному российскому вторжению, считая это не более чем вымыслом телевизионных сценариев, то в последнее время планомерно запасаются бензином и продуктами.

Это поведение весьма закономерно, учитывая возможные последствия начала боевых действий. По мнению директора по инвестициям и стратегии днепровского предприятия «TitanEra» Анатолия Амелина, в случае войны с Россией, экономика Украины «будет раздавлена». По его словам, предприятия не смогут продавать металлы или зерно, поскольку железнодорожные линии и автомобильные маршруты не будут работать. Андрей Горохов, генеральный директор ведущей инвестиционной компании в Украине «UNG Investments», в свою очередь, говорит, что «люди действительно паникуют, а паника это злейший враг. Вне зависимости от того, придут русские или нет, это может принести много вреда, если украинцы продолжат поддаваться панике».

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов также убежден в том, что активное раздувание темы вторжения России в Украину действительно вредит нашему государству. По его словам, ожидания каждый раз будоражат общество, сеют негативные настроения. Украинцы начинают «чистить» полки магазинов, скупая гречку, горох, сахар, другие продукты, имеющие длительный срок хранения. «Не понимаю, зачем это делать, если Путин нападет, не будет гречки? В данной ситуации эти все заявления о нападении очень вредят экономике Украины», – подчеркнул эксперт.

Последние февральские социологические исследования, проведенные в украинских телеграм-каналах, демонстрируют готовность граждан страны запасаться товарами первой необходимости на случай боевых действий между Украиной и Россией. Однако не всем предоставляется такая возможность, поскольку на торговых площадках остались, по большей части, дорогостоящие товары, которые не по карману среднестатистическому украинцу, в то время как их более дешевые аналоги уже раскуплены и сосредоточены на личных складах и хранилищах.

В этих условиях рост панических настроений среди наших граждан уже не вызывает особого удивления. Сегодня истерия, связанная с необходимостью в срочном порядке закупать товары первой необходимости и искусственно нагнетаемая СМИ, становится обыденностью и, судя по всему, еще не скоро покинет украинское общество.