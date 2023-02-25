Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на источник «newformat«.

Как стало известно из источника, представители стороны Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах электропередачи, которые находятся на границе с Кыргызстаном.

Сообщается, что кыргызской стороне это не понравилось и вскоре стороны начали бросать один в одного камни, после чего в ход пошло стрелковое оружие. В результате применения которого 6 особей погибли и ещё около 80 пострадали.

В официальном заявление представителей Кыргызстана говорится о том, что таджикская сторона первая открыла огонь по пограничных заставах Кыргызстана, в результате обстрела одна из таких застав загорелась. В свою очередь, кыргызские пограничники захватили одну из таджикских застав.

Далее, как сообщает источник между сторонами конфликта начались переговоры, в ходе которых Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении огня, а также о создании мониторинговых групп для наблюдения за ситуацией на границе.

Напомним, что ранее появилась информация о том, будет ли Китай поставлять вооружение России.