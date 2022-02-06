По мнению Данилова, попытка их реализации в российской трактовке может спровоцировать внутренние беспорядки в Украине. В аналогичном ключе высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Что означают такие заявления – и что Украине делать с Минском?

Следует начать с того, что согласно международным конвенциям, договор, заключенный на момент военной агрессии, или имеющий признаки внешнего принуждения, недействителен. Вторая часть «Минска» была заключена во время Дебальцевской операции с участием русских войск. Это внешняя агрессия со стороны РФ. Поэтому, несмотря на все ссылки на решения Совета безопасности ООН, «Минские соглашения», согласно международным конвенциям, не имеют юридической силы. Не говоря о том, что они не ратифицированы парламентом Украины. Это сугубо протокол о намерениях.

На мой взгляд, соответствующее заявление Данилова адресовано нескольким целевым аудиториям.

Первая – внутриукраинская

Есть четкий сигнал, что мы не перейдем свои, украинские, красные линии. А именно: никакой федерализации Украины. Следовательно, стоит под вопросом ряд спорных моментов «Минска», подписанного при президентстве Порошенко. Это проведение выборов на оккупированных территориях до вывода российских войск и передачи контроля Украине над проблемным участком границы; закон об амнистии; особый статус ОРДЛО. Все моменты, которые вызывают неоднозначную реакцию в украинском обществе.

Второй адресат – западные партнеры

Не зря это сообщение появилось на фоне информации СМИ о возможном принуждении Украины к выполнению Минских договоренностей, а также на фоне визитов глав государств коллективного Запада в Киев и Москву. Это приводит к мнению, что проводятся определенные консультации по выполнению именно «Минского протокола». Со стороны Москвы и ряда стран Запада звучат заявления, что «Минск» является единственной площадкой для урегулирования вопроса. Данилов дал четкий сигнал странам Запада, что любое принуждение Украины к воплощению «Минска» в российском варианте вызовет волну гражданского сопротивления в нашей стране. Что в свою очередь приведет к дестабилизации ситуации. Что, разумеется, никому, кроме РФ, не нужно.

Третий адресат – собственно РФ

Мы даем понять, что рассматриваем возможность усовершенствования Минских соглашений. То есть сначала безусловное выполнение составляющей безопасности, а затем выборы.

Кстати, заявление Данилова пошло почти синхронно с заявлением президента Зеленского, что Украина остается сторонником Минских соглашений. Что мы стремимся разговаривать в нормандском формате, в минском, не отрицаем возможности ратификации соответствующих договоренностей, но учитывая исключительно украинские интересы.