В сентябре 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. В преддверии саммита НАТО ряд стран выступили с намерениями официально пригласить Украину в Альянс и предложить ей дорожную карту членства во время встречи в Вильнюсе.

Украина готова на военном уровне к вступлению в Альянс. Учитывая военную интеграцию, Украина наиболее интегрирована в НАТО. С точки зрения подготовки и военного опыта ВСУ достигли значительного прогресса и отвечают высоким стандартам НАТО.

Происходит мощный переход украинской армии в момент планирования операций (даже на тактическом уровне, не говоря уже об оперативном и стратегическом) к стандартам НАТО. Очевидным показателем западных стандартов, используемых ВСУ, является стратегия освобождения оккупированных территорий.

При этом отмечу, что сейчас ВСУ используют тактику стран НАТО постепенного освобождения оккупированных территорий, которая минимизирует потери личного состава. Она предусматривает создание предпосылок для освобождения отдельного населенного пункта, а затем – проведения локальной наступательной операции.

Если проанализировать последние успешные операции ВСУ по деоккупации украинских территорий в Херсонской и Харьковской областях, то очевидно, что контрнаступательные действия осуществлялись исключительно по стандартам НАТО. Речь идет о так называемом каскадном характере планирования наступательных операций. Первый этап – это огневое поражение мест скопления вражеской тяжелой бронетехники, систем ПВО, складов, а также мест скопления личного состава армии РФ. Второй этап – контроль над путями снабжения, ну и третий, соответственно, – сам успешный характер контрнаступления.

Отмечу качественный рост профессиональной подготовки наших воинов. Ведь они проходят не только на территории Украины, но и в странах Европы, овладевая при этом новейшими средствами военной техники и средствами поражения, которые передаются странами НАТО и другими нашими стратегическими партнерами. По разным оценкам, около 60 тысяч украинских военных прошли подготовку по освоению высокоточных видов оружия на базах НАТО. Этого количества военнослужащих предостаточно, чтобы ВСУ переняли опыт западных стран и использовали его.

Кроме того, имеем расширенный характер военно-технической помощи не только в моменте перевооружения ВСУ (военная техника, артиллерия, боеприпасы, средства ПВО, индивидуальной защиты, связи, полевые госпитали, антидроновое оборудование, дроны и др.), но и в ракурсе улучшения профессионализма наших воинов

Плюс – значительно улучшена координация между Украиной и партнерами, а также внутри наших Вооруженных сил.

Примечательно, что не все страны, ставшие членами Альянса, отвечали всем западным стандартам на момент вступления в НАТО.

Следует упомянуть примеры балканских стран, которые стали членами НАТО без имплементации стандартов организации. Это Черногория и Македония, где уровень выполнения стандартов Альянса значительно ниже, чем в Украине или Исландия, у которой вообще нет регулярной армии. За два года в Черногории было принято решение о вступлении в НАТО без проведения референдума по поддержке этого решения и, соответственно, без стандартизации. Он был принят на фоне возможного военного мятежа, организованного российскими спецслужбами. Приблизительно такая же ситуация и в Македонии.

Можем констатировать, что Россия своей агрессией к Украине и всему миру добилась прямо противоположного своим желаниям — геополитического фиаско в момент расширения Альянса. Пока реальных рычагов влияния на ситуацию у нее нет. Разве что кроме традиционных угроз вечно пьяного головы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Напомню, министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил пожелание, чтобы «Финляндия стала уроком для президента Путина».

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ «Права Справа»