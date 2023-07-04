В РФ сам Пригожин теряет все, что ковал годами «непосильным трудом»: его жестко плющат на федеральных телеканалах, он распустил собственный медиа-холдинг «Патриот», МО РФ разорвало с его группой компаний «Конкорд» многолетний контракт на обеспечение росармии продовольствием и так далее. Одним словом, попал он круто. Полный разгром. И это, следует думать, еще далеко не конец…

В США тема пригожинского марша на Москву нисколько не теряет актуальности. Скорее, она приобретает еще большую популярность с точки зрения детального анализа. Десятки разговорных шоу на ТВ, статьи в популярных американских изданиях, множество комментариев для СМИ от американских политиков, общественных деятелей и аналитиков. Только тут один момент: о Пригожине уже мало кто говорит, как о Пригожине, как таковом, и о его вагнеровцах, как таковых. Ситуация рассматривается исключительно в контексте сложившихся роли, статуса, влиятельности и имиджа непосредственно Путина. Именно Путина. И именно под такой призмой в США стараются понять, а кем же стал Путин в сложившейся для РФ новой конфигурации? Он – влиятельный лидер страны, который часто заставлял монархов (!) себя ждать, или же он – уязвимый творец неких «красных линий», на которых топчется любой, кто только пожелает, и будет мотивированно топтаться дальше?

Поэтому, у нас уже не говорят о том, что будет с «Вагнером» в контексте Пригожина. В США анализируют очень внимательно то, какой эффект это восстание вызвало в России сейчас и, главное, какой отпечаток оно будет иметь в будущем на конфликт РФ, через Украину, с остальным цивилизованным и свободным миром.

В США мнение, что эта ситуация ярко показала слабость Путина. Что он пошел на компромисс, что, может быть, на него у кого-то есть какие-то компроматы. И что если будет повторная аналогичная ситуация, то не факт, что власть Путина в РФ устоит. Поэтому, у нас такой подход. Сам Пригожин стал менее интересен, о нем уже намного меньше говорят. В США широко анализируют, почему Путин не сделал то, что он говорил и чем угрожал? Почему так легко группировке «Вагнера» удалось захватить ключевые объекты? Много есть разных теорий и комментариев. Но, все сходятся в одном – имидж русского президента стал намного слабее для Запада и для других цивилизованных стран.

Из того, что я слышал. У нас считают, что Путин дал возможность доминировать в России спецслужбам. И, если будет второй сеанс бунта, то это будет намного опаснее для Путина, его имидж может окончательно рухнуть намного быстрее, чем это всем ранее казалось.

Я думаю, что может быть второй подобный марш или бунт. Однозначно может. Есть конфликты внутри РФ, они не вчера возникли, они долго накаляются и это невозможно отрицать. Те силы и люди, которые в РФ принимают решения и пошли на такую международную политику, на которую пошла Россия, готовы пойти и на другие шаги – непродуманные, рисковые, силовые. Поэтому, ситуация с «Вагнером» показывает, что так же может отколоться какая-то, например, часть российской армии. Может отколоться какая-то часть других силовых органов. Может как-то чеченцы перестроятся или какие-то другие структуры начнут играть свою игру. Тогда второго мятежа точно не миновать.

Вспомним, например, тот же Ирак, Тунис, Египет, другие страны. Диктаторы, которые десятилетиями казались миру ужасно властными и очень могущественными, как только чувствовали сильное напряжение в их стране, то у них все распадалось и они бежали. Я не исключаю, что что-то аналогичное может быть и в России. Возможно, это не приведет к полному развалу РФ, как таковому, но приведет к крайней нестабильности, при которой режим будет хромать и ломаться.

Даже если в РФ будет другая фамилия у президента, то менталитет останется таким же, как у Путина. Даже если Путина и заменили бы, то, не думаю, что это будет какое-то существенное исправление ситуации в этой стране. Оно, возможно, какое-то и будет, но точно не кардинальное, а, скорее всего, какое-то маргинальное. Радикальных перемен в Росси я не вижу. Поэтому, сама суть, думаю, тут не в Путине, как таковом, а в коллективном менталитете РФ.

Меня неоднократно спрашивали украинские журналисты о том, какой вывод из ситуации с вагнеровцами стоило бы сделать США – мировому лидеру и наиболее мощному союзнику Украины в этой войне?

Скажу так: думаю, что будет интересным ходом запустить кампанию коммуникации с четкой и системной линией, что единственное и правильное решение для России – не просто остановить войну и уйти с территории Украины, а изменить свою власть изнутри. Вот такого плана линия может сыграть на то, что нестабильность в России будет расти, она будет еще масштабнее, больше будет ощущаться на разных уровнях. Это и будет настоящая контрпропаганда, которая разобьет все, что говорили и говорят в РФ с экранов телевизоров их пропагандисты.

Тезисы, которые озвучил Пригожин о том, что никакой угрозы России со стороны Украины и НАТО не было, что целью российского вторжения было элементарное обогащение и очередная звездочка на погоны генералов РФ – вот на что нужно делать основной акцент!

Несмотря на все варварство и «историю» Пригожина, он, по сути, пока единственный, кто сказал реальную правду о причинах агрессии России в Украине. Видимо, на что-то рассчитывал, ведь он не выглядит каким-то сумасшедшим или самоубийцей. Но, сказал он много чего правдивого. Думаю, что если США на этом будут делать ударение, советовать и призывать, чтобы РФ поменяла внутри свои подходы к действиям Путина, тогда это могло бы решить много проблем. И, считаю, что это был бы правильный ход для США и Запада, в целом.

У России есть выход: изменить свою внешнюю политику, свою власть. Думаю, что это – важный фактор, который может повлечь расширение и обострение нестабильности в РФ. Это, хотел бы верить, сможет мотивировать русскую армию поменять свою стратегию действий и выйти из Украины.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)