Основной союзник Украины в войне с РФ отмечал, что цель – надзор за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками для помощи Украине. Гражданам советовали конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию.

На днях украинцам опять тонко напомнили о существовании такой «горячей линии» с указанием соответствующих американских номеров телефонов (+1-…), куда необходимо сообщать о фактах нецелевого использования предоставленных средств, в том числе.

Насколько вообще эффективны подобные «горячие линии» США? В Вашингтоне еще не устали годами корить Украину за небывалый уровень коррупции? На всяких дельцах, которые клеточно привыкли к аферам и махинациям, как именно может отобразиться «известность» в Америке? Неужели без «пинков» от США и ЕС Украина сама не способна выжечь у себя коррупцию?

В США многие считают, что в сущность стран постсоветского пространства исторически заложена «культура коррупции». Не только Украина, а многие государства Восточной Европы имеют проблему, что там дают и берут взятки, крышуют преступников, отмывают деньги, рвут из бюджета и тому подобное.

У нас тоже есть коррупция. Но, то, что в Украине называют «коррупцией», в США воспринимается не так прямо. Наши лоббисты, к примеру, добиваются похожих целей, но лоббирование у нас четко прописано и регламентировано законами. У нас лоббизм – это часто престижно и очень востребовано. В США многие лоббисты присутствуют на обложках популярных журналов, получают признание и поощрения, хотя во многих странах говорят, что за такую «деятельность» их нужно арестовывать (чуть ли не убивать), а у нас это все происходит официально и легально. Поэтому, здесь проявляется большая разница в восприятии.

Правду говоря, и у нас на фоне всего появляются крайне токсичные персонажи. Я много лет в политике и в свое время пересекался с одним человеком, пока не возникли проблемы в бизнесе, которые не имели отношения к политике. Зовут его Эллиот Бройди. Этот человек стал символом разрушительного поведения в Вашингтоне. Он оказался антипримером того, как нужно вести себя в профессии. Когда открываешь американский список самых коррумпированных и самых грязных лоббистов, то Бройди там на первом месте. Грязнее персонажа по лоббированию в истории Америки, скорее всего, просто не было. Это объективно, без каких-либо моих персональных эмоций и оценок. Бройди много раз признавал свою вину в разных ситуациях и делал вещи, которые похожи на те, что происходят в той же Украине. Но, этот персонаж действовал еще и на виду у всех – топорно, неаккуратно, без юристов, без тормозов. На него посмотришь и подумаешь, что он приехал в США из какой-то дикарской страны, где нет правил, где все всем позволено и дозволено. Но, нет, он родился в Лос-Анджелесе – одном из, пожалуй, самых известных городов популярнейшего в мире штата Америки.

Это я к тому говорю, что и у нас какая-то часть таких людей тоже есть. И, на мой взгляд, ими движет лишь чувство жадности, вседозволенности и безнаказанности. Бройди не раз признавал свою вину, но ему часто все сходило с рук. До сих пор на него целятся, но пока что у него было много жизней. Однако, он стал настолько радиоактивным, что до него никто уже и близко не дотронется. В Украине, насколько я слышал, такие же есть примеры.

Говоря об эффективности «горячих линий». Наша «культура доносов» намного более развита, чем в других странах мира. Это правда. У нас не стыдно сообщать в соответствующие органы о чем-то или о ком-то. В наших правовых структурах и организациях, которые занимаются преследованием криминала, есть целые департаменты, которые прорабатывают доносы. У нас такое поощряется. В США это нормальное явление. С одной стороны я тут вижу практичность – добиться цели любым образом. С другой стороны, общество, которое ставит «культуру доносов» на некий почетный уровень, точно проблемно. Да, я сейчас говорю критично о моей стране, но, у нас действительно имеет место такая картина.

Невзирая та это, о людях, которые воруют из бюджета или помощи, украинцы должны говорить. В США должны об этом знать. Молчать не нужно. У нас система прекрасно разработана, когда таких делков выводят на чистую воду. Такие случаи у нас сразу попадают в прессу, о них потом уже знает каждый американец. Пресса в США – очень мощный инструмент. Это инструмент, который не просто продает рекламу и завоевывает читателей, а глубоко влияет на умы. Как только наши органы делают какой-то ход, кого-то выявляют, они сразу же проводят пресс-конференцию, выпускают новость в прессе. То есть, объявляют объекту войну через медиа. Это у нас отработано и это – сильный удар.

Я думаю, что подобные «горячие линии» точно повлияют на тех, кто в Украине есть или был не чист на руку. Думаю, что это их может остановить нагло и бесцеремонно воровать деньги. Я уверен, что «бойцы» всяких «батальонов Монако», которые сидят в Украине и занимаются чисто коррупционными вещами, очень боятся расследований США. Они боятся американских санкций, ведь потом им будет очень тяжело существовать даже в оффшоре.

Технология сделала мир прозрачным, где все службы обмениваются информацией. В Украине, это просто как пример, были такие персонажи, как Павел Фукс. На него тоже выходят, его уже тоже выявляют. Ему будет тяжелее оперировать, потому, что, по всей видимости, у него много непродуманных и необоснованных ходов. И все его махинации, все то, что происходило во время его относительно короткой деловой истории в Украине, сейчас в США находится под пристальным вниманием.

Поэтому, подобные «горячие линии», на мой взгляд, будут останавливать людей такого плана. Такие люди будут чувствовать, что ответственность неминуема. Людей вообще всегда очень настораживает то, чего они не знают. Они чувствуют опасность, но не знают, как с ней быть. США находится далеко, но у США – длинная рука, которая дотянется и до Европы, и до Польши, и до Украины, где бы вор или коррупционер не находился. Иметь проблемы в США – очень сильное клеймо! И если в Украине подобное клеймо от Украины имеет некий региональный уровень, то претензии от США – универсальны и несут глобальное значение.

Если в Украине коррупционеры хотя бы знают, что им делать, к кому обратиться, чтобы, как у вас говорят, «порешать» те или иные их «вопросы», то со США ситуация для них на порядки сложнее. Они не знают, как именно в итоге на них может отобразиться американское клеймо.

Рука США 100% будет иметь эффект на украинских коррупционеров и тех, кто воровал из бюджета Украины, в частности. Даже если сейчас такие всячески будут стараться себя каким-то образом отбелить, США все равно все фиксируют, проверяют на достоверность и делают в результате очень жесткие выводы.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)