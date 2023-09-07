По словам представителей официального Киева, американские выборы однозначно повлияют на Украину и ее поддержку в войне, начатой РФ. Как именно – будет видно. Но, в ОП Украины убеждены, что каким бы не оказался результат выборов нового главы Белого дома, США не прекратят поддерживать Украину, поскольку ни одна цивилизованная страна мира не согласится на капитуляцию демократии и не пойдет на то, чтобы и дальше «царил хаос, войны, терроризм, беспредел, спонсируемый Россией».

Какова ситуация в США с началом нового политического сезона? Как американские СМИ готовятся к освещению активной фазы президентской гонки? Почему у американцев, к слову, есть немалые претензии как к фавориту от демократов, так и предполагаемому протеже от GOP (если на арене республиканцев не окажется кто-то другой)?

В США СМИ уже творчески вооружаются. Они всегда у нас вооружены. Ситуация для многих из них – как видеоигра, когда знаешь, что все отличается от реальности, но сильно привязываешься к виртуальному. Сенсации притягивают, возбуждают острые, скандальные и стимулирующие ощущения.

Конечно же, есть в США журналисты, которые (несмотря на то, что поле игры «отравлено») все равно выделяются. Они пытаются быть более четкими, объективными и сдержанными в оценках. Но, их в наших СМИ меньшинство. Все в итоге все равно превращается в сенсацию и разбрасывание «грязи». СМИ любой ситуацией воспользуются. Та или иная картина будет подаваться так, что что-то является или виной демократов, или виной республиканцев (либо каких-то групп в GOP, которые имеют интересы и влияние). Как пример – тема глобального потепления. Понятно же, что этот вопрос относится больше к науке, нежели политике. На него все стороны должны обращать должное внимание. А что у нас? А у нас – две экстремальности: одна сторона говорит, что все это – полная выдумка и вранье, а другая сторона твердит, мол, «чуть ли не завтра распадется весь мир». Ситуация со СМИ аналогична.

Вот, к примеру, якобы были у нас нарушения, связанные с влиянием русских спецслужб на выборы в США. Есть актуальные дела, связанные с Джулиани, компанией Burisma и так далее. Это все нужно тщательно расследовать и сделать официальный вывод. Что же делают в США? Сходу утверждают, что были плохими республиканцы, которые что-то скрыли и тому подобное. С другой стороны говорят, что плохие демократы, которые до сих пор эти дела не расследовали. Сейчас в США крайне актуальна тема, что через одного русско-украинского бизнесмена ФСБ РФ якобы влияло на власти США через Джулиани. Но, это не подается в СМИ как проблема системы, а сразу делается виной республиканцев, что в свое время они не дали ход расследованию. Поэтому, я и считаю, что рано или поздно любой вопрос становится неким «вооружением» для разжигания конфликтов и расслоения общества.

Байден и Трамп. Выглядит это почти трагически. Несмотря на символическую роль президента, она все же – роль и хотелось бы, чтобы президент такой мощнейшей страны, как США, был сильным государственником. Пусть это не будет гений или мега харизматичный человек, но он должен быть настоящим примером для других. А мы сегодня имеем двух людей, которые точно не самые лучшие примеры. С этим очень многие американцы соглашаются.

У Трампа, считаю, мобилизация его электората и укрепление определенного экстремизма растет из-за атак на него. Не думаю, что очень существенно она растет, но все же. Несмотря на атаки, думаю, Трамп таки станет кандидатом у республиканцев. Его ближайший конкурент – губернатор Флориды Рон Десантис – электорально «распадается» (я бы его полностью не списывал, но многие уже списали, что очень жаль). Есть и другие в GOP, которые либо очень уж идеальны, либо слишком уж экстремальны. А многие будут баллотироваться, чтобы потом, к примеру, вместо 5 миллионов в год заработать 17: чтобы их книги потом лучше продавались, они сами стали более известными, чтобы их потом часто приглашали на разные телешоу, как бывших кандидатов в президенты США. Это у нас – стандартная формула и за это таких людей винить не стоит.

У демократов тоже есть талантливые персонажи. Например, Министр транспорта Пит Буттиджич. Да, он в какой-то мере «своеобразен», но у него есть мозги. Или тот же губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Я, как житель LA CA, против многих его позиций, но он – далеко не сумасшедший и будет делать то, что логично.

Не хочу говорить зло ни о Байдене, ни о Трампе, но, конечно же, для США – это далеко не идеалы. Это не государственники, которые имеют высокое образование, прекрасно ориентируется во внешней политике, начитанные, энергичные, понимают современный мир. Байден всю жизнь был ниже среднего. О Трампе вообще нет смысла что-либо говорить, с ним давно всем все уже понятно. Это странно и очень грустно для американца.

Опять же, выбор Трампа, возможно, и закончил бы войну в Украине. Но! На каких условиях? С какими последствиями для мира в целом? Много вопросов. Есть большие риски, что это может потом сильно ударить по суверенности и будущему Украины, в то же время может больше морально вооружить РФ.

РФ уже становится Северной Корей. Там уже огромные проблемы дают о себе знать. И, все равно, продолжение войны – это геноцид украинской нации и подрыв суверенности Украины. Поэтому, какие-то изменения просто обязаны произойти. В какую именно сторону – пока непонятно. Наверное, (у нас об этом тоже говорят) если продолжать поддерживать и усиливать Украину, то русские устанут и найдут какой-то способ уйти. Найдут, к примеру, какого-то сумасшедшего, как тот же Лукашенко (над которым уже весь мир смеется), который скажет, мол, «мы уже победили и уходим из Украины». В принципе, русские же могут все что угодно придумать, чтобы сохранить «лицо». Под давлением цивилизованного мира они скорее могут уйти из Украины, а своим внутри рассказать, мол, «мы победили» и так далее.

Поэтому, ситуация пока не очень. А медиа смотрят лишь потому, что это – шоу. Но, доверия и ответственности мало. Я не раз уже рассказывал о собственных опытах, когда абсолютно безответственно журналисты пишут о тебе что угодно, а наш «кейс Салливана» дает им возможность преспокойно себя чувствовать. Это тебе потом нужно бегать и доказывать, что ты чего-то не делал, что что-то могло быть написано журналистами именно с умыслом (!) тебя очернить (что практически нереально доказать в суде).

Пример. Кто-то сфотографируется с нашим Спикером, а потом какой-то блогер вдруг напишет, что рядом с Кевином Маккарти на фото вроде стоит или русский бандит, или украинский «нацист», или какой-то педофил… И все. Ничего нельзя будет сделать, молва сразу пойдет огромной волной. Что-то может оказаться и правдой, а что-то же – банальной клеветой. И не помогут никакие миллионы долларов для разбирательств, на тебя будут в процессе еще жестче нападать, и ты проиграешь.

Поэтому, очень многие у нас боятся делать что-то существенное и масштабное. Именно потому, что в США политический процесс такой, что можно ненароком попасть в серьезную мясорубку, которую наши СМИ раскрутят до предела. Особенно с Трампом мясорубка может быть еще той.

Это все – трагедия. Трагедия американского общества. Когда существует беспредел, когда тебя могут всячески оклеветать, облить грязью без причины, а ты ничего не можешь с этим сделать – это большой сбой в системе. И это то, с чем мы живем.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)