Украинский период наиболее интересен в биографии этого персонажа. Дело в том, что жил и воспитывался Уткин мамой, поскольку отец их покинул. Поэтому именно мама оказала огромное влияние на становление будущего командира ЧВК «Вагнер». Такой пример: по выражению бывшей жены Уткина Елены Щербининой, тот в присутствии мамы говорил шепотом.

В Смолино Уткин окончил общеобразовательную школу №2. Этот факт подтвердила заместитель директора учебного заведения Светлана Бичанина.

После окончания школы Уткин поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. Это училище готовило кадры для подразделений спецназа ГРУ.

После окончания училища Уткин начинает свою карьеру в рядах подразделений спецназначения, становится ветераном первой и второй Чеченских войн, получает первый орден «За Мужество».

После окончания второй Чеченской войны Уткин переводится во 2-ю бригаду спецназначения, которая дислоцируется в Пскове. Здесь он был командиром 700 отдельного отряда спецназначения. Кстати, достаточно примечательно, что удар БПЛА по аэродрому «Псков» был нанесен и по месту нахождения этой бригады. Примечательно также, что этот удар ГУР МОУ не комментировал.

И здесь следует отметить, что Уткин не потерял связей с Украиной: кроме матери здесь остались две бывшие жены и двое детей. Первая гражданская жена Уткина – Елена Коваленко. Елена – учительница местной школы в поселке Смолино. Женщина прожила с Уткиным три года и имеет общую дочь, проживающую отдельно. Вторая гражданская жена главы ЧВК – Татьяна Уткина. Последняя работает инженером на шахте и имеет общего сына Глеба. Глеб Уткин работает инспектором на таможенном посту в Одессе. По информации российских СМИ, ради них Уткин едва не перевелся служить в Службу безопасности Украины. «Даже носил документы, потом, как всегда, влезла мама, и он уехал назад (в Чечню)», – вспоминает она.

С 2014 года появление Уткина было зафиксировано на территории оккупированных районов Луганской области. Причем основные функции ЧВК – физическая ликвидация представителей военно-политической оппозиции квазиреспублики «ЛНР».

В этот период аналитический отдел «Права Справа» проводит ряд оперативных мероприятий по созданию искусственных конфликтов в среде боевиков «ЛНР». Примечательно, что именно ЧВК «Вагнер» выполняла роль ликвидаторов предводителей этих формирований. В частности, руками ЧВК «Вагнер» удалось тогда разоружить отдельную бригаду «Одесса», которая базировалась в Краснодоне и была одной из самых боеспособных в рядах НВФ «ЛНР».

Кроме того, аналитическому отделу «Права Справа» удалось продвинуть информацию о проведении совещания с участием полевых командиров Беднова, Мозгового и Дремова для совершения мятежа против тогдашнего главаря «ЛНР» Плотницкого. Благодаря этому удалось создать искусственную конфликтную ситуацию в среде боевиков. Как следствие – ряд полевых командиров руками ЧВК «Вагнер» был ликвидирован.

Так, в начале 2015 года вагнеровцы устраивают засаду в Лутугинском районе Луганской области, в которой погиб полевой командир Беднов.

В качестве охранников у Беднова были участники группировки печально известного неофашиста Мильчакова. У аналитического отдела «Права Справа» были две цели: ликвидация Беднова и группы Мильчакова

ЧВК «Вагнер» в 2014-2015 годах использовался не только как своеобразная полевая жандармерия. Бойцы ЧВК были зафиксированы в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево. Около последнего понесли серьезные потери.

Следует заметить, что Уткин неоднократно бывал в Украине уже после окончания военного училища. Но самое интересное, что, по информации украинских СМИ, в 2016 году Уткин побывал у мамы в гостях на неоккупированной части Украины. То есть это произошло после того, как о его деятельности и деятельности ЧВК «Вагнер» стало известно широкой общественности.

И это не первый непонятный факт деятельности украинских спецслужб того периода в момент не препятствования в передвижении лидеров боевиков и членов их семей.

Сама мама, по разной имеющейся информации, была вывезена Уткиным из Украины в 2016 году. К тому же местные жители подтверждали приезд Уткина в Украину. Интересный факт: мама Уткина настаивала, чтобы сын вернулся в Украину и служил в Украине. И он возвращался. Напомню, в Украине у него две гражданские жены и у него двое детей. Но почему-то украинские спецслужбы не воспользовались этим фактом.

Могу предположить, что Уткин не погиб – его просто увели в тень для легализации по другим документам. Дело в том, что в 2016 году уже распространялась информация, что Уткин якобы погиб под донецкой Озеряновкой.

Но есть еще вопрос к украинской стороне: почему против Уткина только в 2021 году в Украине было возбуждено уголовное производство за посягательство на территориальную целостность страны. И это – после событий 2014–2015 годов, когда он, собственно, засветился.