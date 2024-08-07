Начальник ГУР МОУ на закрытой встрече с выпускниками KSE рассказал, что украинская разведка была проинформирована о подготовке «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» еще за полгода до этого события. По словам генерала, наемники Пригожина тогда могли захватить Кремль.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Politexpert.

Военачальник объяснил, что «повар Путина» планировал этот бунт и какие-либо изменения не могли произойти сами по себе. Однако боевики ЧВК не захватили администрацию президента РФ, поскольку белорусский диктатор Александр Лукашенко отговорил главаря «вагнеровцев» от этой идеи.

Главный разведчик Украины отметил, что олигарх был «российским ультрапатриотом» и намеревался спасти свою страну. Однако нелегитимный президент РБ заявил, что его действия могут разорвать РФ и, даже если он попадет в Кремль, номинальное руководство останется где-то в другом месте.

В результате Пригожин прислушался к Лукашенко, который «зашел с аргументов патриотизма», и остановил «марш справедливости» боевиков ЧВК.

Также Буданов рассказал о дилемме, с которой столкнется РФ летом следующего года в случае затяжной войны.