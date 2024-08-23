Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-профиль Минобороны Великобритании, на протяжении года, прошедшего с момента «ликвидации» главаря Евгения Пригожина и основателя этого террористического формирования Дмитрия Уткина, количество бойцов в «группировке Вагнера» снизилось десятикратно, поскольку остатки наемников не стали возвращаться с территории Беларуси и Африканского континента.

Аналитики военной разведки Британии отметили — за вышеописанный период, ЧВК «Вагнер» становилась все более и более раздробленной, на фоне самоустранения множества высокопоставленных функционеров-«вагнеровцев» от управления группировкой.

В частности, Андрей «Седой» Трошев, экс-гендир ЧВК «Вагнер» решил присоединиться к Минобороны РФ, войдя в состав идентичного подразделения «Редут». Данной группе наемников поручили создать отряды «добровольческого корпуса» для войны против Украины.

Также, Александр «Ратибор» Кузнецов, бывший командир 1 штурмового отряда «вагнеровцев», влился в отряд чеченского «спецназа» «Ахмат», а Борис «Зомби» Нижевенок, экс-«офицер» 3 штурмового отряда ЧВК «Вагнер» стал главой подразделения «Восток-V».

Таким образом, многочисленным наемникам пришлось последовать за этими и прочими экс-лидерами ЧВК «Вагнер», выйдя из группировки, и, в сравнении с пиковым количеством в 50 000 человек в прошлом году, в этом формировании, похоже, сейчас не более 5 000 человек, разбросанных по Беларуси и Африке.

Ранее мы писали о том, что в ISW допускали вывод части оккупационных сил РФ из Украины после потерь ЧВК «Вагнер» в Мали.