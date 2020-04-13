Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет-2020

Главное Экономика
Христина Качоровська0

Законопроект No 3279-д об изменениях в Государственный бюджет Украины был принят за основание и в целом на внеочередном заседании парламента.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото — volynnews.com

В первом чтении документ поддержали 252 народных избранников, во втором — 249, пишет «НБН«.

В частности, изменения предусматривают:

  • создание фонда борьбы с коронавирусом в Украине, с бюджетом в 64,5 млрд гривен;
  • 15,8 млрд гривен будет выделено для МОЗ Украины на программу госгарантий медобслуживания;
  • минсоциполитики получит 10 млрд гривен на одноразовую выплату дополнительной 1000 гривен пенсионерам, которые получают менее 5 000 гривен;
  • на пособия будет выделено 0,6 млрд гривен;
  • на 2 млрд гривен увеличены доходы общего фонда Госбюджета;
  • на расходы судебной администрации дополнительно выделили 1,08 млрд гривен;
  • предусмотрены выплаты семьям медиков, которые умерли от коронавируса;
  • сокращены зарплаты прокуроров, судей, нардепов, членов наблюдательных советов, членов исполнительных органов;
  • сокращены расходы на финансирование культуры и спорта;
  • сокращены субвенции на местные выборы;
  • сокращены выплаты на проведения социсследований.

Согласно новому документу, более чем в три раза увеличивается дефицит Госбюджета: его планируют покрыть с помощью финансирования от западных партнеров и благодаря приватизации государственного имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 апреля Рада соберется на внеочередное заседание.


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