Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет-2020

Законопроект No 3279-д об изменениях в Государственный бюджет Украины был принят за основание и в целом на внеочередном заседании парламента.

В первом чтении документ поддержали 252 народных избранников, во втором — 249, пишет «НБН«.

В частности, изменения предусматривают:

создание фонда борьбы с коронавирусом в Украине, с бюджетом в 64,5 млрд гривен;

15,8 млрд гривен будет выделено для МОЗ Украины на программу госгарантий медобслуживания;

минсоциполитики получит 10 млрд гривен на одноразовую выплату дополнительной 1000 гривен пенсионерам, которые получают менее 5 000 гривен;

на пособия будет выделено 0,6 млрд гривен;

на 2 млрд гривен увеличены доходы общего фонда Госбюджета;

на расходы судебной администрации дополнительно выделили 1,08 млрд гривен;

предусмотрены выплаты семьям медиков, которые умерли от коронавируса;

сокращены зарплаты прокуроров, судей, нардепов, членов наблюдательных советов, членов исполнительных органов;

сокращены расходы на финансирование культуры и спорта;

сокращены субвенции на местные выборы;

сокращены выплаты на проведения социсследований.

Согласно новому документу, более чем в три раза увеличивается дефицит Госбюджета: его планируют покрыть с помощью финансирования от западных партнеров и благодаря приватизации государственного имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 апреля Рада соберется на внеочередное заседание.